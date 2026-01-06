RECIBÍ EL NEWSLETTER
Algarrobo y Eduardo Calcáneo

Bomberos trabaja por tierra y por aire en el combate a un incendio de campo en Ciudad del Plata

Un vecino dijo a Subrayado que al inicio fueron ellos quienes empezaron a extinguirlo, pero luego se propagó debido al viento y la sequía y terminaron llamando a Bomberos.

incendio-ciudad-del-plata-bomberos

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que colabora de forma constante el helicóptero de la Dirección de Aviación Policial ya que se trata de un incendio de campo bastante importante.

Las llamas se propagaron y se encuentran cerca a las viviendas, por lo que vecinos también ayudan a los policías y a bomberos.

 
Seguí leyendo

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Un vecino dijo a Subrayado que al inicio fueron ellos quienes empezaron a extinguirlo, pero luego se propagó debido al viento y la sequía y terminaron llamando a Bomberos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2008649316500647999&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
Uruguay en OEA: La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo video
REPRESENTANTE PERMANENTE, EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Dejá tu comentario