Un incendio de campo viene siendo combatido por personal de Bomberos en Algarrobo y Eduardo Calcáneo, próximo a la ruta 1 vieja, en Ciudad del Plata.
Bomberos trabaja por tierra y por aire en el combate a un incendio de campo en Ciudad del Plata
Un vecino dijo a Subrayado que al inicio fueron ellos quienes empezaron a extinguirlo, pero luego se propagó debido al viento y la sequía y terminaron llamando a Bomberos.
El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó desde el lugar que colabora de forma constante el helicóptero de la Dirección de Aviación Policial ya que se trata de un incendio de campo bastante importante.
Las llamas se propagaron y se encuentran cerca a las viviendas, por lo que vecinos también ayudan a los policías y a bomberos.
Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas
