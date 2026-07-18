Bomberos de Salto intervinieron en decenas de llamados de emergencia por el temporal y el rescate de una persona

Casas dañadas por el temporal en Salto. Foto: compartida con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

La Dirección Nacional de Bomberos publicó un informe este sábado de mañana sobre los daños causados por el temporal de la pasada madrugada en Salto y las decenas de intervenciones a las que acudieron por diversos llamados de emergencia.

“Se atendieron múltiples intervenciones en distintos puntos del país, asociadas principalmente a caídas de árboles, desprendimientos de techos, afectaciones en el tendido eléctrico y otras situaciones de riesgo derivadas del fenómeno meteorológico. El departamento más afectado fue Salto, donde el Destacamento Salto desplegó un importante operativo desde las 03:00 horas. Debido al elevado número de llamados recibidos en forma simultánea, las tareas fueron desarrolladas mediante cuatro dotaciones operativas, permitiendo brindar respuesta a las diferentes emergencias registradas”, dice el informe oficial.

“Al cierre de la actualización de las 10:00 horas, en el departamento de Salto se habían realizado 49 intervenciones, discriminadas de la siguiente forma:

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* 8 intervenciones por desprendimiento de techos.

* 11 intervenciones por árboles caídos.

* 16 inspecciones por situaciones de riesgo.

* 6 intervenciones por columnas y cableado con peligro.

* 1 rescate.

* 7 intervenciones por otros riesgos asociados al evento meteorológico.

* 1 persona fallecida.

La persona fallecida es una mujer que circulaba en moto cuando fue impactada por chapas que volaron por el fuerte viento en Salto.

“Las dotaciones de Bomberos continúan trabajando en distintos puntos del país atendiendo las emergencias derivadas del evento meteorológico, priorizando la eliminación de riesgos, el aseguramiento de estructuras comprometidas y la asistencia a la población”, dice el informe, y termina: “La Dirección Nacional de Bomberos exhorta a la ciudadanía a extremar las precauciones durante la ocurrencia de este tipo de fenómenos, evitando circular por zonas donde existan árboles, cartelería, chapas u otros elementos con riesgo de desprendimiento y comunicando cualquier situación de emergencia a través del servicio 9-1-1”.