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CALLE ANTILLAS

Bomberos rescataron a dos personas que sufrieron múltiples quemaduras de entidad en incendio de vivienda

El foco ígneo se desarrolló en una vivienda de la calle Antillas, en horas de la noche del sábado. Tres menores de edad, de 3, 16, y 4 años, y otra de 25 fueron diagnosticados con inhalación de humo.

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Bomberos rescató a dos personas de una vivienda que se incendiaba ubicada en la calle Antillas.

Efectivos de Zona Operacional III concurrieron en horas de la noche de este sábado a la vivienda tras recibir un llamado por un incendio de gran dimensión en la misma.

Al llegar al lugar junto a personal de Bomberos, constataron una importante concentración de humo a los fondos donde se encontraba dicha vivienda.

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La mujer de 53 años y el hombre de 24 años se encontraban conscientes, pero con múltiples quemaduras de entidad en todo el cuerpo, por lo que fueron derivados a un centro de salud.

En la escena trabajó una unidad de emergencia médico que brindó asistencia a otras víctimas, tres menores de edad, de 3, 16, y 4 años de edad, y otra de 25 que se encontraban en la vivienda.

Todas fueron diagnosticados con inhalación de humo y fueron dadas de alta en el lugar.

Bomberos constató pérdidas totales en la edificación.

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