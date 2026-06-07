Bomberos rescataron a dos personas que sufrieron múltiples quemaduras de entidad en incendio de vivienda

Bomberos rescató a dos personas de una vivienda que se incendiaba ubicada en la calle Antillas.

Efectivos de Zona Operacional III concurrieron en horas de la noche de este sábado a la vivienda tras recibir un llamado por un incendio de gran dimensión en la misma.

Al llegar al lugar junto a personal de Bomberos, constataron una importante concentración de humo a los fondos donde se encontraba dicha vivienda.

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La mujer de 53 años y el hombre de 24 años se encontraban conscientes, pero con múltiples quemaduras de entidad en todo el cuerpo, por lo que fueron derivados a un centro de salud.

En la escena trabajó una unidad de emergencia médico que brindó asistencia a otras víctimas, tres menores de edad, de 3, 16, y 4 años de edad, y otra de 25 que se encontraban en la vivienda.

Todas fueron diagnosticados con inhalación de humo y fueron dadas de alta en el lugar.

Bomberos constató pérdidas totales en la edificación.