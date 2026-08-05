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ANUNCIO OFIIAL DEL VATICANO

El papa León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre

La visita del papa León XIV a Uruguay fue anunciada oficialmente este miércoles por el Vaticano. El viernes 6 en Montevideo, el sábado 7 en Paysandú y Montevideo, y el domingo 8 en Florida.

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El papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y estará en el país hasta el domingo 8. Así lo confirmó de manera oficial este miércoles el Vaticano, a través del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El jerarca anunció que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”.

“Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre”, detalló sobre el viaje a Uruguay.

Cardenal Daniel Sturla en la conferencia de prensa sobre la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: FocoUy
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En Montevideo visitará el barrio y la capilla de Casavalle, y en Florida asistirá a la celebración del día de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

El intendente de Paysandú Nicolás Olivera anunció que el papa visitará el departamento el sábado 7 de mañana, y celebró la noticia este miércoles en conferencia de prensa:

Por su parte, el intendente de Florida Carlos Enciso dijo que ya trabajan para acondicionar la ciudad y recibir al papa en la ceremonia religiosa más importante de la visita a Uruguay, para celebrar el Día de la Virgen de los Treinta y Tres:

Luego del viaje a Uruguay el papa irá a Argentina para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y luego Perú, para estar en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. Nacido en Estados Unidos, el papa hizo gran parte de su vida como sacerdote en Perú.

Así fue el anuncio oficial este miércoles desde el Vaticano.

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