Bomberos reportó 48 intervenciones en lo que va del temporal en 6 regiones del país

La Dirección Nacional de Bomberos actualizó el reporte del estado de situación respecto a las intervenciones realizadas debido a las inclemencias del tiempo; al momento registró 48.

En la Región I, llevaron adelante 8 intervenciones: 2 árboles caídos en vía pública y 2 inspecciones en Salto y, 4 voladuras de techo en Paysandú.

En la Región II, llevaron a cabo 13 intervenciones: 6 voladuras de techo, 2 árboles caídos en vía pública, caída de columna alumbrado público, caída de ventana en apartamento, derrumbe parcial en vivienda en Rivera.

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En San Gregorio de Polanco, las actuaciones fueron por un árbol caído en vía pública y la voladura de un techo.

En la Región III, hubo una intervención: inspección por ingreso de agua en vivienda, en Carmelo.

En Región IV, la intervención fue el corte de un árbol en Florida.

En la Región V, bomberos llevó adelante 22 intervenciones: 2 voladuras de techo en Melo, 4 voladuras de techo en Minas, 2 árboles caídos en Treinta y Tres, 1-árbol caído en Vergara, 4 árboles caídos en Melo, 2 caídas de columna del alumbrado publico en Melo, 2 arboles caídos en Fraile Muerto, 2 arboles caídos en Lascano, 1inspección en Río Branco y 2 inspecciones en Minas.

En la Región VI, llevaron adelante 3 intervenciones: 1 árbol caído sobre vivienda en Rocha, 1 árbol caído en San Carlos y 1 voladura parcial de techo en baranda en Santa Teresa.