Bomberos realizó balance de la jornada de intensas lluvias en Montevideo y dio recomendaciones para Turismo

La Dirección Nacional de Bomberos tuvo una jornada de arduo trabajo este domingo por las copiosas lluvias que afectaron gran parte de Montevideo durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, indicó que las zonas que más sufrieron las inundaciones fueron Ciudad Vieja, Maroñas y Marconi. No hubo personas desplazadas de sus hogares.

El volumen de lluvia en muy corto tiempo hizo que al parar las precipitaciones el agua bajara rápidamente. Camejo afirmó que las familias piden a Bomberos la inspección de las viviendas ante la posibilidad de daños potenciales, la que se hace en conjunto con arquitectos de la Intendencia de Montevideo y se da la recomendación del caso.

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Camejo recomendó que en caso de inundación hay que bajar la llave general ante el riesgo eléctrico por incendio o electrocución de las personas. Además, se debe retirar cualquier objeto que pueda ser proyectado hacia una persona o un vehículo en tránsito y tener los desagües limpios para que el agua pueda fluir más rápidamente.

SEMANA DE TURISMO

Para viajeros y temporadistas en Semana de Turismo, Bomberos recomienda tener en cuenta algunas observaciones preventivas. Por ejemplo, que los fogones estén supervisados por una persona mayor de edad y que esté limpio en un radio de 5 metros a la redonda. Además, se debe tener agua, arena o tierra cerca para extinguir el fuego rápidamente.

El vocero de Bomberos, Sebastián Camejo, recordó la prohibición de realizar quemas al aire libre hasta el último día de abril, con la excepción de la cocción de alimentos pero con determinadas precauciones.

También, Camejo recomendó armar las carpas lo más alejado posible de la zona de los fogones y que no sea en zonas inundables. Además, antes de acampar se aconseja revisar el pronóstico del tiempo. Asimismo, tener un celular siempre cargado para poder llamar rápidamente al 911 en caso de emergencias. Al bañarse, recomendó conocer y realizar una inspección de la zona y no dejar a los niños solos.

BOMBEROS PREVENCION

ARMADA NACIONAL

En tanto, el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, recomendó a las personas que salgan al mar con embarcaciones a realizar el despacho correspondiente, que significa dar aviso en la zona en la que se estará y con qué medios. Además, llevar equipos de comunicación para mantener un constante contacto radial en casos de emergencias, así como tener los chalecos salvavidas puestos en todo momento.