Bomberos advierte por posibles maniobras de estafa relacionadas con trámites de autorización

Bomberos advierte a la población que se han constatado posibles maniobras de estafa relacionadas con trámites de autorización ante esa Dirección Nacional.

"Se ha detectado que personas ajenas a esta dirección se estarían comunicando con titulares de comercios, empresas y particulares, solicitando pagos a números de cédula de identidad o a cuentas bancarias personales, así como ofreciendo evitar inspecciones o acelerar trámites mediante transferencias de dinero", advierte Bomberos en un comunicado.

Desde la Dirección Nacional, recuerda que Bomberos no solicitad pagos a cédulas de identidad ni transferencias a cuentas personales y que ningún funcionario está autorizado a pedir dinero por fuera de los canales oficiales.

Todos los pagos correspondientes a trámites se realizan únicamente por los medios oficiales habilitados por el Ministerio del Interior, subraya.

Bomberos solicita que en caso de recibir este tipo de comunicación, que las personas no efectúen ningún pago y realicen la denuncia correspondiente ante la seccional policial más cercana. Además, comunicar el hecho a la Dirección Nacional por los canales oficiales, a través del correo electrónico: [email protected].