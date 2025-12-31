Bolsonaro vuelve a prisión este jueves 1° de enero tras más de una semana hospitalizado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro , preso por un intento de golpe de Estado, volverá este jueves 1 de enero a prisión tras más de una semana hospitalizado en Brasilia, informaron este miércoles sus médicos.

Bolsonaro, de 70 años, se operó el 25 de diciembre de una hernia inguinal y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo.

La corte suprema condenó al líder de la derecha brasileña a 27 años de prisión por un plan fallido para aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

"El alta ya está programada: salvo alguna complicación, pretendemos llegar temprano (el jueves), hacer la evaluación de rutina y si no hay nada raro, comunicar a la superintendencia (policial)", dijo a periodistas el cardiólogo Brasil Caiado, en el hospital DF Star.

Bolsonaro lidia desde hace años con secuelas de una puñalada abdominal que sufrió durante un acto de campaña en 2018, y que requirió más tarde varias cirugías.

La corte rechazó un pedido de su defensa para que cumpla la sentencia en prisión domiciliaria por su estado de salud.

"Todo está yendo bien desde el punto de vista del posoperatorio", dijo este miércoles el cirujano Claudio Birolini.

Tras el alta hospitalaria, Bolsonaro deberá volver a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Birolini dijo que el procedimiento médico contra el hipo no logró "interrumpir totalmente las crisis".

Bolsonaro fue sometido en los últimos días a bloqueos anestésicos de un nervio que controla el diafragma, para atacar el hipo que, según su familia, le provoca vómitos y dificultad para respirar.

Las limitaciones del procedimiento sugieren que el hipo tiene origen en el sistema nervioso central, según Birolini.

Bolsonaro padece además gastritis y esofagitis, y sufre de una "apnea de sueño severa".

"Obviamente no está feliz", dijo Birolini.

Su estado de ánimo "oscila mucho", según Caiado: "Queda muy golpeado en las noches y los días que pasa con hipo (...) y es claro que él ya llegó aquí con un nivel emocional más deprimido".

Esta hospitalización de nueve días fue la primera salida de Bolsonaro desde su encarcelamiento a finales de noviembre.

El expresidente sostiene que es inocente.

