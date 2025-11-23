RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Bolsonaro alega que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de "paranoia"

El expresidente dijo este domingo que "tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica".

AFP

AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó este domingo intentó quemar la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de la prisión domiciliaria ocurrió en un momento de "paranoia", según un documento de la corte suprema.

El exmandatario, de 70 años, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.

Bolsonaro dijo que "tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica", según un documento judicial obtenido por la AFP.

Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.
Arrestaron a Bolsonaro por intentar romper su tobillera y el juez pidió enviarlo a la cárcel por riesgo de fuga

