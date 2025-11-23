El expresidente brasileño Jair Bolsonaro alegó este domingo intentó quemar la tobillera electrónica que controla el cumplimiento de la prisión domiciliaria ocurrió en un momento de "paranoia", según un documento de la corte suprema.
Bolsonaro alega que intentó quemar su tobillera electrónica en momento de "paranoia"
El expresidente dijo este domingo que "tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica".
El exmandatario, de 70 años, fue llevado a prisión el sábado por riesgo de fuga después de que dañara parcialmente el aparato con un soldador.
Bolsonaro dijo que "tuvo una cierta paranoia de viernes a sábado debido a medicamentos (…) resolviendo entonces, con un soldador, manipular la tobillera electrónica", según un documento judicial obtenido por la AFP.
Seguí leyendo
Arrestaron a Bolsonaro por intentar romper su tobillera y el juez pidió enviarlo a la cárcel por riesgo de fuga
FUENTE: AFP
Temas de la nota
Lo más visto
Brazo oriental
Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
ENCONTRARON 15 VAINAS
Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
FUE DECLARADO RESERVADO
Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
SALTO
Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA
Dejá tu comentario