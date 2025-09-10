RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUATRO GOLES DE LUIS SUÁREZ

Bolivia le ganó a Brasil y alcanzó el repechaje tras goleada de Colombia a Venezuela 6 a 3

Venezuela tenía la ventaja para quedarse con el repechaje de la Eliminatoria, pero perdió por goleada ante Colombia, mientras que Bolivia hizo historia al vencer 1-0 a Brasil, en El Alto.

Bolivia venció a Brasil en El Alto y llegó al repechaje. Foto: AFP

Terminó la Eliminatoria Sudamericana para el Mundial 2026 y Bolivia se quedó con el séptimo lugar, alcanzando así el puesto de repechaje, que se jugará en marzo del año que viene en México, con otras selecciones nacionales que buscan los últimos lugares para el máximo campeonato de la FIFA.

Venezuela tenía la ventaja para quedarse con el repechaje pero de forma insólita perdió por goleada ante Colombia, de local en Maturín, con el estadio lleno. Fue 6 a 3 con cuatro goles del colombiano Luis Suárez.

Mientras en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, Bolivia le ganó a Brasil 1 a 0 con gol de penal de su estrella Miguel Terceros.

Final de la Eliminatoria Sudamericana: Argentina terminó como líder con 38 puntos. Foto: AFP
Así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria tras la última fecha: clasificados, repechaje y eliminados

Venezuela estaba frente al partido más importante de su historia futbolística, con la posibilidad de disputar la etapa final para clasificar por primera vez a un Mundial, pero falló pese a ir ganando dos veces el partido.

Primero fue 1 a 0 para la Vinotinto pero empató Colombia. Luego volvió a ponerse en ventaja Venezuela 2 a 1, pero otra vez se lo empató la selección cafetera, para pasar más adelante 3 a 2 y ahí comenzar a sentenciar el partido.

Colombia llegó a ponerse 5 a 2 cuando Venezuela descontó, pero fue inútil. Al final fue un 6 a 3 lapidario, que sepultó las esperanzas de jugar un Mundial por primera vez en su historia.

Por su parte Bolivia hizo lo que tenía que hacer para tener una chance de llegar al repechaje: le ganó a Brasil en lo que ya de por sí fue un resultado histórico.

Bolivia quedó entonces con 20 puntos y Venezuela, eliminada, con 18.

Tabla
