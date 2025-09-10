RECIBÍ EL NEWSLETTER
Así quedó la tabla de posiciones de la Eliminatoria tras la última fecha: clasificados, repechaje y eliminados

Ecuador le ganó a Argentina, Paraguay venció a Perú, Uruguay y Chile empataron y en la definición por el repechaje, Bolivia le ganó a Brasil y Venezuela perdió por goleada ante Colombia.

Final de la Eliminatoria Sudamericana: Argentina terminó como líder con 38 puntos. Foto: AFP

Tras dos años de partidos cada varios meses, terminó la Eliminatoria Sudamericana y quedó conformado el cuadro de selecciones que clasificaron de forma directa al Mundial 2026, así como el repechaje y los países que quedaron fuera de la cita mundialista de México, Estados Unidos y Canadá.

Argentina perdió el último partido ante Ecuador, como visitante, aunque mantuvo con luz el liderazgo de torneo que hace meses lo tiene clasificado al Mundial, con 38 puntos.

Ecuador, que volvió al triunfo después de cuatro empates, terminó en segundo lugar con 29 puntos.

Bolivia venció a Brasil en El Alto y llegó al repechaje. Foto: AFP
Bolivia le ganó a Brasil y alcanzó el repechaje tras goleada de Colombia a Venezuela 6 a 3

Colombia, que goleó 6-3 a Venezuela en la última fecha, quedó en la tercera posición, con 28 puntos. Venezuela perdió la oportunidad de alcanzar el repechaje y quedó eliminada.

Con la misma cantidad de puntos (28) quedaron Uruguay (cuarto), Brasil (quinto) y Paraguay (sexto).

En la séptima posición quedó Bolivia tras vencer a Brasil de local 1 a 0 en El Alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Resultados de la última fecha:

Ecuador 1 (Enner Valencia, 45’+13’ de penal)

Argentina 0

---

Perú 0

Paraguay 1 (Matías Galarza, 78’)

---

Bolivia 1 Miguel Terceros (44’, de penal)

Brasil 0

---

Venezuela 3: Telasco Segovia (3’), Josef Martínez (12’), Salomón Rondón (76’)

Colombia 6: Yerry Mina (10’), Luis Suárez (42’, 50’, 59’, 67’), Jhon Córdoba (78’)

---

Chile 0

Uruguay 0

Tabla

