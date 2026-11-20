Boca Juniors, con el empuje de una ola auriazul que se toma el Caribe colombiano, y Atlético Mineiro buscan sepultar este sábado una sequía de títulos internacionales en la final de la Copa Sudamericana 2026.

Miles de hinchas del popular club de Buenos Aires, comandado por el campeón del mundo Leandro Paredes, llegan en masa con cánticos y banderas a la ciudad de Barranquilla obsesionados con un trofeo regional esquivo desde 2008.

Pero el segundo torneo en importancia de Sudamérica después de la Copa Libertadores también podría quedar en manos de Atlético Mineiro, que viene de perder la final de ese certamen en 2024 y de la Sudamericana en 2025.

El Galo, cuyos torcedores también se movilizan hasta el Caribe colombiano, y el Xeneize chocarán en el estadio Metropolitano, hogar de la selección cafetera que reabre tras nueve meses de obras para aumentar su capacidad a 65.000 espectadores.

El ganador del encuentro que inicia a las 19.30 obtendrá un boleto a la Libertadores, torneo al que Boca ya está clasificado, y a la Recopa Sudamericana de 2027.

Gran movilización

Boca y Atlético Mineiro bajan el telón de una Sudamericana especialmente atractiva, en la que también compitieron River Plate y el Santos de Neymar.

Barranquilla es escenario de una movilización llena de ilusión de la hinchada auriazul, una de las mayores del continente. La vecina Cartagena también fue escenario de grandes encuentros en la previa.

"No hay palabras, sabemos que están con nosotros", dijo conmovido el entrenador Rodolfo Arruabarrena en rueda de prensa el viernes.

Paredes afirmó que jugará un partido "especial" en el club de sus amores "con ganas, el mismo entusiasmo" y "la misma ilusión".

El coloso argentino quiere aumentar un palmarés que exhibe seis Libertadores, dos Sudamericanas y tres Intercontinentales, y que se agrandó especialmente a inicios de siglo.

Líder mundial

Esta vez Paredes es el líder de un equipo que mezcla juventud con la experiencia del portero colombiano Álvaro Montero, el delantero uruguayo Miguel Merentiel y el volante Santiago Ascacíbar.

Tras años de frustrados intentos de conformar un once sólido, Arruabarrena encontró soluciones en la cantera y en fichajes acertados.

La Sudamericana es el bocadillo principal de un momento de ensueño en el que Boca se juega la posibilidad de ganar cinco trofeos en lo que resta de año, contando la recientemente conquistada Tabla Anual del fútbol argentino.

"Tengo 18 años y nunca vi a Boca campeón del continente, la verdad que espero que sea una locura porque Boca es local en todos lados", dijo a la AFP Lucas Rentería, un estudiante de negocios que viajó desde Buenos Aires.

La Sudamericana también podría dar un empujón al ídolo Juan Román Riquelme, que después de romper un maleficio de tres años sin trofeos como presidente del club buscará la reelección en 2027.

Presión

La final será el primer reencuentro de dos escuadras que protagonizaron una batalla campal en la Libertadores de 2021 con golpes y lanzamientos de objetos.

La pelea solo se detuvo cuando la policía brasileña lanzó gases pimienta y lacrimógenos.

Esta vez Atlético Mineiro, el club con el que el astro Ronaldinho ganó su única Libertadores en 2013, llega al juego decisivo golpeado con siete partidos sin ganar en todas las competencias.

Además será su tercera final regional consecutiva, contando las perdidas en la Libertadores ante Botafogo en 2024 y la pasada de la Sudamericana contra Lanús.

"Aprendemos de lo que ha pasado y, sin duda, esta es nuestra oportunidad de ganar un gran título frente a un gran rival", dijo el portero Everson a la prensa.

Su entrenador, el argentino Eduardo Domínguez, aseguró que cuenta con "talento puro" para contrarrestar la "historia" de Boca.

El hincha Felipe Reis les pone presión. "Quiéranlo o no, Boca lleva muchos años sin ganar un título continental" y en Mineiro "van a salir a darlo todo", dice a la AFP este constructor de 35 años que viajó a Colombia desde Nueva York.

Mineiro tiene a Fred, mundialista con Brasil en 2018 y 2022, y el extremo Bernard. Pero posiblemente perderá por lesión a Reinier, artillero con pasado en Real Madrid.

FUENTE: AFP