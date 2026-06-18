Boca le rescindió el contrato a Cavani porque el entrenador ya no pensaba tenerlo en cuenta

Boca Juniors le comunicó el sábado a Edinson Cavani que ya no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Rodolfo Arruabarrena y que le rescindiría el contrato que tenía vigencia hasta fin de año.

Según informó el periodista de Subrayado Roberto Moar, se lo comunicó por teléfono el director deportivo de Boca, Marcelo Delgado. Sin embargo, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, de momento no se comunicó con el salteño de 39 años.

Riquelme incluso le había transmitido a Cavani tiempo atrás que había posibilidades de que siguiera hasta el año que viene. Sin embargo, se supo el fin de semana que Arruabarrena no lo tenía en los planes.

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El futbolista está valorando dónde continuar su carrera mientras se recupera de una fractura en la espalda que sufrió en febrero de 2025. Desde entonces, tuvo tres operaciones y poco juego en Boca, equipo en el que jugaba desde hace tres años.

El hermano de Cavani, Walter Guglielmone —su representante—, informó al programa Minuto 1 (radio Carve Deportiva) que el futbolista pidió no cobrar lo que restaba del sueldo, desde ahora hasta diciembre de 2026. Agregó que buscará recuperarse para poder seguir jugando, aunque la prioridad es su recuperación sin urgencias.

Hasta la noche del miércoles, Guglielmone no había recibido comunicación de ningún equipo uruguayo. En tanto, Cavani, evalúa dónde seguir su carrera.

Boca Juniors aún no ha comunicado la decisión por sus canales oficiales, ni publicaron ningún mensaje en alusión al uruguayo.