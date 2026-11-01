Boca le ganó 1-0 a River en La Bombonera; el superclásico argentino terminó con nueve jugadores en cancha

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Boca Juniors derrotó 1-0 a River Plate este domingo en La Bombonera, por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura del fútbol argentino. El equipo visitante terminó el superclásico con nueve jugadores, tras las expulsiones de dos defensas.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos del primer tiempo. El defensor Lautaro Di Lollo conectó de cabeza y puso en ventaja a Boca ante unos 50.000 espectadores.

River, que necesitaba ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del Clausura, quedó condicionado desde temprano por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, a los 9 minutos. A los 79, Gonzalo Montiel también vio la tarjeta roja.

Con este triunfo, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual. River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B, pero cayó al octavo lugar de la Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027. Las formaciones. Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (Ayrton Costa, 46'), Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores (Alan Velasco, 62'), Miguel Merentiel (Enner Valencia, 76') y Sebastián Villa (Carlos Palacios, 88'). DT: Rodolfo Arruabarrena. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada (Juan Cruz Meza, 71'), Lucas Silva (Lautaro Pereyra, 46'), Tomás Galván (Giovanni González, 85'), Thiago Almada (Sebastián Driussi, 71'); Ángel Correa y Lucas Beltrán (Lautaro Rivero, 13'). DT: Leonardo Ponzio. FUENTE: AFP.