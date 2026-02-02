Blancos y colorados vuelven a criticar al gobierno por temas de seguridad: acusan "debilidades de liderazgo" y "falta de firmeza"

El directorio del Partido Nacional por un lado, y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado por otro, analizaron este lunes de mañana la situación de seguridad ciudadana y coincidieron nuevamente en críticas a la gestión del gobierno y, en particular, al ministro del Interior Carlos Negro.

El Partido Nacional expresó “preocupación por la situación de inseguridad ciudadana, especialmente a la luz de las evidentes carencias y debilidades de liderazgo que exhibe el titular del Ministerio del Interior”, dice la declaración publicada este lunes pasado el mediodía.

Los blancos señalan que “al cabo de un año de gestión”, el gobierno “no ha sido capaz de construir una política de seguridad que esté a la altura de las necesidades de la población”, agrega el comunicado.

Seguí leyendo Lucía Topolansky: "El gobierno durante 2025 hizo un montón de cosas, que sean con más o menos glamur me importa un bledo"

En estos términos habló en conferencia de prensa el presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado.

Declaración-PN

El Partido Colorado coincide con estas críticas y así lo expresó el senador y secretario general Andrés Ojeda, para quien “falta firmeza” en la conducción del Ministerio.

Este lunes los colorados recibieron un informe del asesor del Ministerio Diego Sanjurjo con las cifras de delitos durante el 2025.

Sanjurjo es colorado pero no representa al Partido en el Ministerio del Interior, destacó Ojeda.

“El trabajo técnico de Diego es muy bueno. Al punto tal que este gobierno decidió contar con él”, dijo el senador, en referencia a que Sanjurjo ya estaba en el gobierno anterior y continuó en el actual.

“Respaldamos el trabajo de Diego, lo que no quiere decir que no tengamos enormes diferencia con la gestión de seguridad”, dijo Ojeda.

“Es tiempo de marcar el rumbo y firmeza en el combate al narcotráfico. Hace falta firmeza”, insistió.

“Saludamos todo lo que es positivo, lo que es clarísimo es que esto no está impactando en la gente”, marcó al ser consultado sobre la baja de delitos que informó el Ministerio a través del organismo que dirige Sanjurjo.