Lucía Topolansky: "El gobierno durante 2025 hizo un montón de cosas, que sean con más o menos glamur me importa un bledo"

La exvicepresidenta de la República Lucía Topolansky aseguró que el gobierno de Yamandú Orsi hizo “un montón de cosas” en los primeros 10 meses de su gestión, y adelantó que con el presupuesto aprobado, en el 2026 se harán “cosas muy importantes para la ciudadanía”.

“El gobierno durante 2025 hizo un montó de cosas, que sean con más bulla o menos bulla, con más o menos glamur, me importa un bledo. Lo que me importa es que se hayan hecho cosas”, dijo Topolansky este miércoles en rueda de prensa.

“Ahora con el presupuesto van a aparecer cosas muy importantes para la ciudadanía, como las becas, los comedores. La revolución de las cosas simples, como fue nuestra consigna en campaña”, agregó.

Venezuela

Consultada sobre la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de un comando militar de Estados Unidos, Topolansky dijo que no iba a opinar porque “como dijo el doctor Lacalle Herrera, es una noticia en desarrollo”.

“La situación del mundo es tan nueva, tan complicada. El que venga a decir gordo o flaco, alto o bajo, se equivoca. Yo trato de informarme, que no es fácil. En conflictos como estos lo primero que muere es la verdad”, dijo la viuda del expresidente José Mujica, y finalizó: “Estamos en otra época. Esto empezó recién”.