PARTIDO NACIONAL

Blancos realizaron sesión especial del Directorio en Florida por el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia

La sesión homenaje del Directorio blanco se realizó este lunes de mañana en Florida, para celebrar el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

Directorio del Partido Nacional en Florida. Foto: Emilio Rodríguez, corresponsal de Subrayado.

Casa de Timoteo Aparicio, en Florida, donde se reúne el Directorio del Partido Nacional este 25 de agosto.&nbsp;

El acto se llevó adelante en la Casa de Timoteo Aparicio, en la ciudad de Florida.

El discurso principal estuvo a cargo del presidente del Directorio Álvaro Delgado, el intendente de Florida Carlos Enciso y la es subsecretaria de Educación y Cultura Ana Ribeiro.

Álvaro Delgado en acto del Partido Nacional en Florida. Foto: FocoUy
Casa de Timoteo Aparicio, en Florida, donde se reúne el Directorio del Partido Nacional este 25 de agosto.

Casa de Timoteo Aparicio, en Florida, donde se reúne el Directorio del Partido Nacional este 25 de agosto.

