El Partido Nacional realizó este lunes de mañana en Florida una sesión solemne de su Directorio para celebrar el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.
Blancos realizaron sesión especial del Directorio en Florida por el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia
La sesión homenaje del Directorio blanco se realizó este lunes de mañana en Florida, para celebrar el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.
El acto se llevó adelante en la Casa de Timoteo Aparicio, en la ciudad de Florida.
El discurso principal estuvo a cargo del presidente del Directorio Álvaro Delgado, el intendente de Florida Carlos Enciso y la es subsecretaria de Educación y Cultura Ana Ribeiro.
Seguí leyendo
Partido Nacional citará al ministro del Interior al Parlamento si no remueve al jefe de Policía de Río Negro
Temas de la nota
Lo más visto
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200
Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
incautación en lezica
Adolescente imputado tras incautación de 27 kilos de droga y cargadores; es hijo de una policía
NO HUBO ACCIDENTES FATALES
Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados por fiestas del feriado
fernández crespo y la paz
Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver
EXPEDICIÓN
Dejá tu comentario