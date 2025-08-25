Blancos realizaron sesión especial del Directorio en Florida por el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia

Directorio del Partido Nacional en Florida. Foto: Emilio Rodríguez, corresponsal de Subrayado. Casa de Timoteo Aparicio, en Florida, donde se reúne el Directorio del Partido Nacional este 25 de agosto.

El Partido Nacional realizó este lunes de mañana en Florida una sesión solemne de su Directorio para celebrar el Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

El acto se llevó adelante en la Casa de Timoteo Aparicio, en la ciudad de Florida.

El discurso principal estuvo a cargo del presidente del Directorio Álvaro Delgado, el intendente de Florida Carlos Enciso y la es subsecretaria de Educación y Cultura Ana Ribeiro.

