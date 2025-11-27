Blanca Rodríguez dijo que "el diseño de políticas sociales comenzó con los gobiernos del FA" y la oposición le respondió

La senadora Blanca Rodríguez dijo que los gobiernos del Frente Amplio diseñaron las políticas sociales en Uruguay, lo que generó la molestia de la oposición. El fuerte cruce se dio este jueves en el marco de la discusión del proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Senadores.

"Todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales comenzó en este país con los gobiernos del Frente Amplio y allí hubo fuertes críticas a que había simplemente transferencias de dinero. Bueno, ese camino, que no era simplemente transferencias de dinero, fue el que también después recorrieron los gobiernos que siguieron o el gobierno que siguió", afirmó Rodríguez en la sesión.

Fue el senador del Partido Nacional, José Luis Falero, quien pidió la palabra para responder ante los dichos de la frenteamplista.

Seguí leyendo Topolansky sobre el cierre de M24 y el despido de los trabajadores: "Todos van a tener lo que les corresponde"

"Que se diga que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio, eso no lo puedo dejar pasar porque sería una tomada de pelo a todo el sistema político y al esfuerzo que hemos hecho todos los partidos políticos que estamos acá. Acaso nos olvidamos de los CAIF y de toda la atención de comedores en los municipios, en los gobiernos departamentales", respondió.

Al cuestionar los dichos de Rodríguez, Falero indicó que el Frente Amplio "ha instrumentado políticas sociales que lo que han generado es un incremento constante de la pobreza".

Daniel Caggiani, senador y coordinador de la bancada frenteamplista, solicitó un cuarto intermedio para calmar los ánimos. Luego de varios minutos, retomaron la sesión.

Al regreso, Blanca Rodríguez volvió a referirse al asunto. "Simplemente, quiero reiterar lo que dije. Estamos en el inciso Mides, verdad. Y es en ese marco que yo dije que en los gobiernos del Frente Amplio se había generado el diseño de políticas sociales. El diseño de políticas sociales del que estamos hablando, que es el diseño del Mides, que como todos sabemos, un Ministerio de Desarrollo Social que se creó en el año 2005. No dije que se habían inventado las políticas sociales en Uruguay".

El nacionalista Sergio Botana, pidió la palabra. "De verdad, que hay cosas que uno nunca creó que pudiera escuchar en el Senado de la República. Que las políticas sociales empezaron con el Frente Amplio cuando en realidad empezaron cuando se fundó esta república", indicó. "Yo creo que el Frente Amplio sí le dejó al país una cosa muy interesante que fue el tema vinculado a la creación del IRPF, eso sí lo hizo el Frente Amplio, para ponerle impuesto a los trabajadores y el IASS, para ponérselo cuando se jubilaron", agregó.