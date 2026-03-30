Bielsa aseguró que Uruguay "tiene un equipo valioso" con "poderío para competir e imaginar que puede evolucionar" en el Mundial

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , dijo este lunes que maneja con "prudencia" la inclusión de Darwin Núñez en el equipo titular debido a la falta de continuidad que el delantero acumula en el Al-Hilal saudí.

Bielsa aseguró que aún no definió el equipo que enfrentará a Argelia el martes en Turín, Italia, en el último amistoso de la Celeste antes de revelar la lista de convocados para la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio.

Al ser consultado sobre una posible inclusión de Núñez entre los titulares, tras dejarlo en el banco y darle escasos minutos en el empate 1-1 ante Inglaterra el viernes en Wembley, el argentino respondió aludiendo a la escasa competencia del 9 en su club.

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El Loco explicó que es "cuidadoso" sobre cómo gestiona los aportes del jugador del Al-Hilal en momentos en que la pérdida de continuidad puede afectar a su rendimiento y su salud.

Hizo además un paralelismo con la situación del jugador del Flamengo Nicolás de la Cruz, otro de los atacantes aquejados por falta de continuidad.

"De La Cruz es un jugador lleno de virtudes y Darwin es un delantero decisivo, pero están inmersos en esta situación que les he relatado que obliga a la prudencia", dijo el argentino en rueda de prensa en Turín.

Al ser consultado por el brillante presente de Federico Valverde en el Real Madrid y en la Celeste, Bielsa resaltó que "es un jugador diferente a la mayoría de los jugadores que juegan en su posición".

"Está dentro de los mejores jugadores del mundo, no caben dudas", resumió el DT sobre el capitán que de penal y en los descuentos le dio al combinado charrúa el empate 1-1 el viernes en Wembley.

El exentrenador de las selecciones de Argentina y Chile, que disputará su tercer Mundial en Norteamérica 2026, dijo que Uruguay "tiene un equipo valioso, respetable, que tiene el poderío para competir e imaginar que puede evolucionar dentro de la Copa del Mundo".

Sobre su rival del martes, el argentino destacó la buena técnica de los jugadores argelinos.

"Teniendo jugadores de primer nivel y un entrenador con muchísimos antecedentes es difícil imaginar que no destaquen en la Copa del Mundo", auguró el entrenador sudamericano.

Argelia forma parte de un Grupo J que encabeza el campeón del mundo, Argentina, y completan Jordania y Austria.

Uruguay debutará el 15 de junio ante Arabia Saudita en un Grupo H integrado además por Cabo Verde y España, una de las favoritas a llevarse el título.

FUENTE: AFP