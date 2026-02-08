RECIBÍ EL NEWSLETTER
Bicampeona: Cuareim 1080 fue la ganadora del Desfile de Llamadas 2026

La comparsa se impuso con 2606 puntos sobre las 43 que concursaron y recorrieron la calle Isla de Flores, desde Zelmar Michelini hasta Minas. Además, obtuvo la mención al mejor cuerpo de baile.

La lista y los puntajes son los siguientes:

domingo caluroso con elevadas sensaciones termicas y cielo escasamente nublado, segun nubel cisneros
Domingo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo escasamente nublado, según Nubel Cisneros

El primer lugar fue para Cuareim 1080 con 2.606 puntos. En segundo lugar fue para Valores con 2.570 puntos. Tercera quedó Yambo Kenia con 2.506 puntos.

En la cuarta ubicación con 2.499 puntos quedó Cenceribó. En el quinto Lonjas de Ciudad Vieja con 2.449 puntos. En el sexto La Unicandó con 2.445 puntos.

Más que lonja sumó 2.403 puntos quedando octava. Nimba sumó 2.393 puntos obteniendo la novena posición. El décimo lugar fue para La Sara del Cordón con 2.376 puntos.

Las menciones fueron para: Valores como mejor cuerda de tambores, Cuareim 1080 mejor cuerpo de baile, Malanque como mejor cuadro de gramilla, Maximiliano Suárez (Integración) como mejor escobero, Valores como mejor cuadro de trofeos, Micaela Pintos (La Sara del Cordón) como mejor vedette y Carlos Alemán (Zumbae) como mejor partener.

Las primeras 23 comparsas quedaron habilitadas para participar del Desfile de Llamadas 2027. Los restantes 23 lugares serán ocupados por aquellas comparsas que pasen la correspondiente Llamada de Admisión.

