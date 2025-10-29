El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció la reapertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional para antes de fin de año y la formación de un grupo de trabajo en 2026 con vistas a un reacondicionamiento integral de la biblioteca.
Biblioteca Nacional: sala infantil reabrirá antes de fin de año y formarán grupo de trabajo para 2026
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que "hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".
El jerarca explicó que se trata de dos etapas distintas, una es la reapertura de los servicios discontinuados que se realizará sobre fin de año. "Vamos a tener la reapertura de una sala infantil que estuvo cerrada durante cinco años, la vamos a reabrir al público y vamos a reabrir en acuerdo con ANEP la participación sobretodo de los escolares".
En el 2026, Mahía dijo que trabajarán en un grupo junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia para elaborar un proyecto de biblioteca del futuro.
Biblioteca Nacional del Futuro: gobierno presentó plan para mejorar la "usabilidad" de la institución
"En realidad todos sabíamos, todos los uruguayos que la biblioteca es un lugar hermoso, referencial de lo educativo y lo cultural, pero que no ofrecía los servicios desde ese punto de vista (...) hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".
Dejá tu comentario