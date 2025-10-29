RECIBÍ EL NEWSLETTER
REAPERTURA

Biblioteca Nacional: sala infantil reabrirá antes de fin de año y formarán grupo de trabajo para 2026

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, dijo que "hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".

fotopresidencia-libros-biblioteca-nacional

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, anunció la reapertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional para antes de fin de año y la formación de un grupo de trabajo en 2026 con vistas a un reacondicionamiento integral de la biblioteca.

El jerarca explicó que se trata de dos etapas distintas, una es la reapertura de los servicios discontinuados que se realizará sobre fin de año. "Vamos a tener la reapertura de una sala infantil que estuvo cerrada durante cinco años, la vamos a reabrir al público y vamos a reabrir en acuerdo con ANEP la participación sobretodo de los escolares".

En el 2026, Mahía dijo que trabajarán en un grupo junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Presidencia para elaborar un proyecto de biblioteca del futuro.

El presidente Yamandú Orsi encabezó la conferencia junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, y el referente del proyecto, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Calderón.  Foto: Foco UY
Seguí leyendo

Biblioteca Nacional del Futuro: gobierno presentó plan para mejorar la "usabilidad" de la institución

"En realidad todos sabíamos, todos los uruguayos que la biblioteca es un lugar hermoso, referencial de lo educativo y lo cultural, pero que no ofrecía los servicios desde ese punto de vista (...) hay que darle mejor contenido de cara a las demandas de hoy".

Temas de la nota

Lo más visto

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
DESDE BRASIL

Fotógrafo uruguayo registró "la brutalidad" que se vivió en Río de Janeiro: "Como una imagen de guerra"
PARO Y ACTO DEL PIT-CNT

Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000
¿A dónde van los residuos electrónicos?

Desde noviembre importadores deberán hacerse cargo de los residuos electrónicos de los consumidores: así es el plan

Te puede interesar

Orsi promulgó la ley de eutanasia y ahora se espera por la reglamentación para ponerla en práctica
QUÉ DICE LA LEY, ARTÍCULO POR ARTÍCULO

Orsi promulgó la ley de eutanasia y ahora se espera por la reglamentación para ponerla en práctica
Foto: Subrayado, archivo.
en villa cartón y paso carrasco

Dos homicidios en pocas horas en Canelones: las víctimas de 37 y 33 años fueron atacadas a tiros
Foto: FocoUy. Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay. video
ganó la final ante plaza

Peñarol salió campeón de la Copa AUF Uruguay y va por el Clausura

Dejá tu comentario