Bianchi elevó pedido de informes a Presidencia para saber si hubo reuniones con abogado de Cardama

La senadora del Partido Nacional , Graciela Bianchi , elevó este viernes un pedido de informes a la Presidencia de la República para conocer detalles de las reuniones con el abogado Gonzalo Fernández, en representación del astillero español Cardama , en el marco de las negociaciones por el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional.

En el documento, presentado esta mañana ante la presidenta de la Comisión Permanente, Bettiana Díaz, Bianchi menciona las reuniones entre Fernández, integrantes del Poder Ejecutivo y asesores en Presidencia, según lo informado públicamente en medios de prensa. La legisladora nacionalista pretende conocer la cantidad de reuniones realizadas, los equipos que participaron y si lo hizo en algunas el presidente Yamandú Orsi.

Además, Bianchi se propone saber si el representante de Cardama trasladó alguna propuesta, aunque sea verbal, para sustituir la garantía cuestionada de fiel cumplimiento, y de ser así, en qué consistieron. También, la respuesta dada a Fernández por parte del Poder Ejecutivo.

La solicitud de informes de Bianchi se da en el marco del procedimiento previsto en el artículo 70 de la Ley de Presupuesto Quinquenal, vigente desde el 1º de enero de 2026. A través del cual, Presidencia de la República y todas sus reparticiones, deberán proporcionar los datos e informes solicitados por los legisladores.

Para ello, el pedido de informes deberá ser remitido por escrito y por intermedio del presidente de la cámara respectiva. En este caso, ante el receso parlamentario, se tramitó a través de la Presidencia de la Comisión Permanente, a cargo de la frenteamplista Bettiana Díaz.

Presidencia de la República contará con un plazo máximo de 60 días a partir de la recepción formal del pedido para remitir la información y los datos requeridos por los legisladores. Una vez transcurrido ese plazo, el peticionante deberá reiterar el pedido y la cámara respectiva deberá hacerlo suyo. A partir de ahí, Presidencia deberá responder en un plazo de 15 días.