Bettiana Díaz: "Las cárceles se están convirtiendo en tierra de nadie", "el módulo 11 del Comcar es un infierno"

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz aseguró que la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar ) es la peor del sistema penitenciario de Uruguay , y alertó que con las 1.500 plazas que se están construyendo en el penal de Libertad, se va a generar un nuevo Comcar, que es justamente, advierte la legisladora, lo que no hay que hacer.

“Una de las preocupaciones que tenemos, y de hecho yo se lo vengo planteando a las autoridades, a todo nivel, a mi me preocupa muchísimo que nosotros hayamos no solo, no desandado esa lógica de mega establecimiento, si no que vamos a tener más, porque es verdad que faltan plazas, hay más gente presa que nunca, corremos de atrás con las plazas, pero se están construyendo 1.500 plazas que heredamos en una obra que se puso la piedra fundamental en noviembre del año pasado, en el penal de Libertad, que ya tiene 1.300 personas, o sea, vamos a tener un nuevo Comcar”, aseguró la senadora del MPP, y agregó: “Estamos yendo en un contrasentido de lo que ha sido exitoso a nivel internacional”.