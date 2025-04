Bettiana Diaz dijo que la oposición tiene "dificultades de articulación", de las que el Frente Amplio "está sacando provecho"

La legisladora del MPP hizo referencia así al informe económico que el ministro de Economía Gabriel Oddone presentó ante el Parlamento este miércoles, y respondió a la negativa del Partido Nacional a votar la venia del ex Jefe de Policía Mario Layera como titular de la Dirección de Inteligencia Estratégica del Estado.

Consultada acerca de si el Frente Amplio hablará con el Partido Colorado por la venia de Layera, Díaz respondió: “Nosotros hablamos con todos los partidos y claramente están teniendo dificultades de articulación adentro de la coalición, de las que el Frente Amplio está sacando provecho. ¿Que tienen problemas de articulación dentro de la coalición? Sí. ¿Cómo no? El caso fue ayer, con la votación del Casmu, no pudieron articular ni siquiera para ver si tenían una postura única de salvar o no a un prestador (de salud) con 180.000 usuarios y 7.000 trabajadores. Muy complicada está la coalición afuera del gobierno”.