Besozzi expresó tranquilidad y aseguró que no cometió delito: "Estoy bien y la voy a pelear hasta lo último"

Besozzi apuntó a la oposición. “Si algunos vagos de mierda como algún diputado que le gusta para salir a ver si puede ganar una elección, a ver si me pueden encerrar como me encerraron acá por esto“, fustigó y recordó el episodio del exintendente nacionalista Agustín Bascou, procesado sin prisión por conjunción de intereses. “Siete años hace que lo tienen en vueltas en vueltas y no le han podido comprobar un delito“, indicó.

“A aquellos pavos que hoy andan agrandados, pensando que nos van a ganar una elección, y le digo a los míos, a los que me quieren de verdad: 'sigo siendo el mismo, ando con la cabeza levantada, no robé nada, no toqué nada. Lo único que hice siempre, intentar día y noche, colaborar, estar cerca de la gente, con las instituciones“, aseguró.

“Hoy, el sistema judicial está equivocado, porque si yo tengo hoy, estoy con una tobillera en mi casa preso, tendrían que ir los 19 intendentes presos, los 19 secretarios generales presos, porque si no podés hacer la gestión de un vecino y por eso te van a condenar, entonces tienen que ir todos presos, que vayan haciendo fila”, dijo Besozzi

Besozzi indicó que se comunicó con el presidente Yamandú Orsi para hablar del tema y le expresó que “esto no es casualidad. El Frente Amplio larga un informe (en relación al comunicado emitido por la Mesa Política de Soriano) en la noche anterior y a las 8:15 me vienen a buscar como un delincuente”.

“A mí, si me citan voy al Juzgado, voy a la Fiscalía, voy a cualquier lado, no preciso que me vengan a buscar los milicos”, sostuvo. Besozzi aseguró que no lo esposaron y fue bien tratado por la Policía.

Sobre la imputación del secretario general Daniel Gastán, del prosecretario Gonzalo Castillo, del director de Hacienda Pedro Besozzi, del director de Obras Pedro Nocetti, del director de Auditoría Germán Cavalero y el director de Logística Jonathan Torres, Besozzi dijo que es “increíble que los tengan presos en la casa”.

Si bien expresó confianza en la Justicia, aseguró que “el sistema tiene errores”.

“Aquellos que me quieran bien y de buena manera, sigo siendo el mismo, no bajo la cabeza, porque yo no tengo nada sucio, estoy bien limpio, y le dije a mis nietos y a mis hijos: 'tranquilos'. Yo no metí la mano en nada, me podré haber equivocado en algo, pero yo le aseguro a todo mi Partido Nacional y a toda la gente que me quiere bien, que yo soy el mismo, jamás, soy incapaz de meter la mano a sacar algo para favorecerme”, afirmó.

“La vida política es esta, sé que se juega de esta forma, sé que se juega sucio, se lo dije al presidente de la República hoy”, indicó sobre el diálogo que mantuvo con Orsi, y apuntó al Frente Amplio de Soriano: “van a tener que laburar para ser el gobierno”.

Besozzi expresó tranquilidad a su colectividad política y aseguró que saldrá con “la cabeza bien levantada”. “Yo, no tengo absolutamente nada que esconder en mi teléfono”, sostuvo. El exintendente adelantó que hará una conferencia de prensa que prepara junto con sus abogados.

“Yo, sé que la política tiene esta suciedad y se lo dije hoy al presidente de la República. No es la democracia que yo quiero, no es el sistema político que yo quiero, ustedes saben que yo no practico esto. Nunca me vieron hablar mal de nadie, nunca me vieron intentar hacer leña de un caído y ni siquiera del presidente de la República cuando tuvo el momento más difícil que tuvo en campaña cuando lo quisieron acusar de temas que no vale la pena acordarse”, dijo Besozzi en relación a la denuncia falsa de Romina Celeste y Paula Díaz contra Orsi.

“Estoy bien y la voy a pelear hasta lo último”, concluyó en la nota con Difusora Soriano 1210 AM.