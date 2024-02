Bergara respondió a Mujica: "Acá no hay superhéroes, no es que un candidato va a ganar solo"

“Todo el mundo conoce a Pepe. Me parece bien que él haga campaña por su candidato, es lo más razonable”, consideró. Sin embargo, sostuvo que no fue “una declaración feliz decir que el único candidato que puede ganar es Yamandú (Orsi)”, agregó.

Bergara dijo que “hay que terminar de entender que para que el Frente Amplio gane nos necesitamos todos, todos los sectores, todos los precandidatos, la militancia de base. Por lo tanto, sí me parece que hay que apuntar más a una campaña que sea realmente unitaria. Ese tipo de declaración no me parece feliz, creo que no le hace bien al Frente Amplio”.