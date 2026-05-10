"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información", dijo Bergara sobre uso de contenedores

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , destacó el plan de información que se lleva adelante con vecinos y comerciantes sobre el correcto uso de los contenedores públicos e indicó que posteriormente se comenzará a fiscalizar.

"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, dejándole claro a vecinos y vecinas las conductas que uno espera como montevideano, montevideana, que desarrollen, para que todos contribuyamos a un Montevideo más limpio. La intención acá no es multar, castigar, sancionar. La intención es que la conducta de vecinos y vecinas sea complementarias con las de la Intendencia. Evitar que haya basura en la calle, evitar que los contenedores estén sobrecargados o que haya tanta cosa fuera de los contenedores, incluso residuos que no corresponden que estén", dijo.