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"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información", dijo Bergara sobre uso de contenedores

"La intención es que la conducta de vecinos y vecinas sea complementarias con las de la Intendencia", señaló el intendente de Montevideo.

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Mario Bergara. 

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, destacó el plan de información que se lleva adelante con vecinos y comerciantes sobre el correcto uso de los contenedores públicos e indicó que posteriormente se comenzará a fiscalizar.

"La idea es fiscalizar, pero siempre iniciando desde la información, dejándole claro a vecinos y vecinas las conductas que uno espera como montevideano, montevideana, que desarrollen, para que todos contribuyamos a un Montevideo más limpio. La intención acá no es multar, castigar, sancionar. La intención es que la conducta de vecinos y vecinas sea complementarias con las de la Intendencia. Evitar que haya basura en la calle, evitar que los contenedores estén sobrecargados o que haya tanta cosa fuera de los contenedores, incluso residuos que no corresponden que estén", dijo.

Además, explicó que la comuna está "en un proceso de un cambio sustantivo en la recolección de residuos, pasando a contenedores intradomiciliarios, intraprediales, retirando miles de contenedores en la vía pública. Eso va a ayudar y mucho. Pero sin la concurrencia de vecinos y vecinas, va a ser difícil".

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