Bergara dijo que hay "necesidad de reformar de manera sustancial aspectos del funcionamiento" de Cuba

Al ser consultado sobre si se le puede llamar o no una democracia, criticó las etiquetas y opinó: “Obviamente el modelo de partido único no es con el cual yo me identifico, de ninguna manera, ni me identifico con la represión de la oposición. Por lo tanto, no creo que funcione de manera amplia un sistema democrático como el que uno tiene en mente o como el que uno ve que funciona aquí en Uruguay”.

SOBRE SEGURIDAD

El Frente Amplio analiza, en la órbita de la comisión permanente, un llamado al Parlamento por la cantidad de homicidios registrados.

“La inseguridad vuelve a ser el tema central de preocupación de la gente, junto con el tema del empleo y los ingresos, y llegar a fin de mes”, dijo Bergara y remarcó: “La penetración del narco en los barrios. Yo creo que ahí está la clave de por dónde tenemos que trabajar”.

En esa línea también habló sobre la fragmentación social, el bajo nivel educativo y enfatizó en “la necesidad de diálogo” para abordar esto.

“Nadie tiene la sellada, nadie tiene la varita mágica en estos temas. Ya quedó demostrado que esto no puede ser un botín electoral. No hay medidas mágicas. El allanamiento nocturno tampoco es una medida mágica”, afirmó.