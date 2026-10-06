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SUCEDERÁ A LIONEL DE MELLO

Bergara designó a Eleonora Navatta como nueva directora de Educación Física, Deporte y Recreación de la IMM

Navatta es periodista, arquitecta y excampeona de esgrima. Sucederá en el cargo a Lionel de Mello, quien renunció al cargo por razones de salud.

ELEONORA-NAVATTA

Eleonora Navatta fue elegida por el intendente Mario Bergara, como nueva directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo.

Periodista, arquitecta y excampeona de esgrima será la sucesora de Lionel de Mello, quien renunció al cargo por razones de salud. Para el intendente, Navatta combina visión estratégica del deporte comunitario y federado, experiencia en liderazgo institucional, ejecución de presupuestos, organización de grandes eventos y diseño de políticas de inclusión, con una mirada periodística y comunicacional que le permite proyectar y posicionar la gestión deportiva ante la comunidad.

Eleonora Navatta integra el Comité Ejecutivo de la Federación Uruguaya de Esgrima y participa de la Comisión de Equidad, Género y Diversidad del Comité Olímpico Uruguayo.

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Representando a Uruguay, ganó varios títulos nacionales y sudamericanos. Fue creadora y lideró el programa "Jugamos todas" de la Secretaría Nacional del Deporte y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 2017 a 2019.

En comunicación institucional, se desempeñó desde 2018 como coordinadora de comunicación en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y ejerció roles de coordinación administrativa en la Confederación Médica de Iberoamérica y el Caribe.

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