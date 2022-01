Benzema celebra haber vuelto "en las mejores condiciones" a su selección

Benzema, tras más de cinco años y medio de ausencia por su implicación en un caso de chantaje con un vídeo sexual contra su excompañero Matthieu Valbuena, regresó a las convocatorias de Francia antes de la Eurocopa del año pasado.

El atacante del Real Madrid venía brillando en su club pero tenía la frustración de no ser incluido en las listas de Didier Deschamps.

"Hacía casi seis años que no había venido. Había que tocar, ver, adaptarme. No me llevó mucho tiempo. Ahora, cuando uno viene, otro va en profundidad y a la inversa. Es mejor", cuenta Benzema sobre su adaptación a los otros delanteros de Francia.

En noviembre, Benzema fue condenado a un año de prisión, con el cumplimiento de la pena en suspenso, por el caso del chantaje y la 'sex-tape'.

Benzema (34 años) ha sido elegido mejor jugador francés del año por France Football.

Obtuvo 103 puntos, quedando por delante de Mbappé, ganador del premio en 2018 y 2019, y de N'Golo Kanté, coronado en 2017.

En 2020 no se concedió ese premio, en un año marcado por la pandemia del covid-19 y el parón durante meses de las competiciones.

