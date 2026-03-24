Benicio padece un síndrome que le afecta el desarrollo neuromotriz y necesita colaboración para costosa terapia en Chile

Benicio es un niño de 5 años que padece el síndrome de Kernicterus, que le afecta el desarrollo neuromotriz. Para mejorar su calidad de vida, necesita realizar un tratamiento en Chile y para ello necesita la colaboración de todos.

Su mamá, Miriam Tiscornia, explicó que Benicio hace terapia en centros como Cedae y Teleton, y que en Chile encontraron una terapia que ha sido de gran ayuda. Es una terapia muy costosa y este año pretenden ir por segunda vez.

Por eso, la familia apuesta a la colaboración de todos para poder viajar este y todos los años consecutivos. Hicieron una rifa de la que vendieron todos los números, pero quienes deseen aportar hay una cuenta para colaborar: Caja de Ahorros del Banco República (BROU) en pesos 001297904 - 0002 a nombre de Facundo Castro .

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Facundo Castro, el papá de Benicio, agradeció la colaboración de todos y adelantó que tienen pensado realizar otra rifa debido a los costos elevados del tratamiento. Destacó los avances de Benicio con las nuevas terapias para darle independencia a su hijo.

Para contactar a la familia: 092 621 831 y 092 621 830.