Bengala en el Centenario: abogado afirma que su cliente estaba en otro lugar y pide sustituir prisión preventiva

El momento en el que lanzan la bengala náutica desde la barra de Nacional. Foto: captura de pantalla de video en Youtube de La Abdón TV.

Una bengala náutica fue lanzada desde la tribuna Colombes del Estadio Centenario el pasado 6 de julio cuando Peñarol y Nacional disputaban un partido clásico. El artefacto impactó en un policía de 47 años que estaba en otra tribuna y le causó heridas graves.

Por el caso la Fiscalía imputó a inicios de agosto a un joven de 22 años, hincha de Nacional, por presuntamente haber lanzado la bengala. Una prueba de residuos realizada por peritos policiales llevó a la Fiscalía a acusar al joven como autor del lanzamiento.

Diego Moreno, abogado del imputado, dijo a Subrayado este lunes que presentó pruebas que indican que su defendido no estaba en el lugar del lanzamiento de la bengala en ese momento. Sino que estaba en otra zona de la Colombes. Aportó una veintena de fotos y videos donde, asegura, se lo ve al hincha en otro lugar.

"En un video filmado desde la tribuna América se ve claramente que a quien se lo imputa se encuentra en el sector izquierdo de la Colombes, sobre el alambrado. La bengala sale de más al medio. Veinte fotos y videos lo ubican en otro lugar, a la vista de todo el mundo, sobre el alambrado", expresó. .

Sobre los restos de pólvora hallados en esa campera, el abogado dijo: "Esa campera gris no fue incautada en el domicilio de mi cliente, sino en el de otra persona que ya está imputada. Mi cliente utilizó esa campera en el minuto 80, porque se cambian de ropa para no ser identificados por el Ministerio del Interior; usan bengalas de mano y si son identificados los envían a la Lista negra de la AUF. Sí hay cambio de ropa, ¿cómo mi representado va a seguir con la campera gris?".

Moreno pide que su defendido no tenga que cumplir prisión preventiva mientras se aguarda por el resultado de más pericias que serán claves. Solicita que tenga prisión domiciliaria en ese lapso.

La prisión preventiva vence este 1° de octubre.