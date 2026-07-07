Bélgica goleó a Estados Unidos y eliminó al último anfitrión del Mundial en partido marcado por el caso Balogun

Bélgica eliminó con goleada a Estados Unidos en su Mundial. Foto: AFP

En un duelo envuelto en polémica por la participación del delantero Folarin Balogun, Bélgica arrolló este lunes 4-1 a Estados Unidos en Seattle y se clasificó para cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con España.

Estados Unidos salió con su goleador Balogun como titular, luego de que la FIFA le quitara la tarjeta roja que recibió en el partido anterior.

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos de final, deja al Mundial sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas.

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Después de 36 horas de una controversia que traspasó las fronteras del fútbol, la presencia sobre el césped de Balogun tuvo el efecto contrario al esperado por Estados Unidos.

Los locales se empequeñecieron ante la furiosa salida de unos Diablos Rojos que, según reconoció después su figura Youri Tielemans, "tenían mucha rabia" por el caso Balogun.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, asistió desde el palco a un juego completamente marcado por la insólita decisión de su organismo de dejar en suspenso la sanción de un partido a Balogun por la tarjeta roja que vio en los dieciseisavos de final.

La FIFA no hizo públicas las razones de la decisión pero sí admitió que se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidiera personalmente a Infantino una revisión del castigo.

Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo que lo coloca en el camino de España, con la que chocará el viernes en Los Ángeles.

"No vamos a ocultarlo, tuvimos una reunión cuando nos enteramos de la noticia. Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy", dijo el mediocampista Youri Tielemans a la cadena RTBF.

"Teníamos realmente mucha rabia, muchas ganas de empezar bien, algo que nos había faltado desde el inicio del torneo. Sabíamos que si los poníamos bajo presión, iban a cometer errores", agregó.

- "No necesitamos buscar excusas" -

El DT de Estados Unidos,

Mauricio Pochettino rechazó que el huracán alrededor de la situación de Balogun supusiera una distracción para el plantel.

"Hoy no fuimos lo suficientemente buenos, no necesitamos buscar otra excusa", dijo el técnico argentino. "Todo lo que estaba pasando alrededor, estaba pasando alrededor, pienso que no fue una situación que nos afectará como grupo".

Personalmente "me siento muy decepcionado de demasiada gente porque mezclan las cosas, porque meten la política y manipulación", añadió el DT, que desde el principio señaló injusta la tarjeta roja que vio su jugador en los dieciseisavos ante Bosnia.

- Disparo en el pie -

La presencia de Balogun no fue la única sorpresa de las alineaciones, ya que Bélgica sorprendió dejando en el banco a Kevin de Bruyne y Jeremy Doku.

Balogun, autor de tres goles en el Mundial, tuvo poco peso en el juego pero los Diablos Rojos tampoco extrañaron a sus referentes. A los nueve minutos se adelantaron en el marcador con un centro de Nicolas Raskin que De Ketelaere remachó solo a la red.

Estados Unidos llegó a la pausa de hidratación sin un solo disparo, por siete de su rival, pero con el primero de ellos empató el marcador.

En su primera aparición, Balogun fue derribado frente al área y Malik Tillman colocó el 1-1 con un tiro libre que confundió a Thibaut Courtois tras impactar en la barrera.

El tanto revivió las tribunas, pero Bélgica sólo tardó dos minutos en aguar la fiesta con un cabezazo De Ketelaere.

Los locales tenían toda la segunda mitad por delante pero se dispararon en el pie con un grosero error de Matt Freese en el minuto 57.

El portero salió del área para interceptar un pase largo pero, bajo presión de De Ketelaere, no alcanzó a despejar con el pie y la pelota le quedó en bandeja a Hans Vanaken para marcar a puerta vacía.

- "Un viaje increíble" -

Con otra montaña que escalar, la desgracia fue completa para Pochettino cuando su figura, Christian Pulisic, se retiró por una torcedura de tobillo.

El “Capitán América”, que no tuvo un gran Mundial, rompió a llorar en el banco mientras recibía atención médica.

Balogun estuvo cerca de anotar, pero fue Romelu Lukaku, con el cuarto gol en el 90+3', quien destrozó las esperanzas locales de avanzar a cuartos por primera vez desde 2002.

"Fue un viaje increíble, no quería que este verano se acabara nunca", dijo un abatido Pulisic. "Estoy muy agradecido a todo el pueblo estadounidense que nos apoyó y nos dio este impulso".