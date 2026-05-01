Bebé asesinado en Colón: atacantes rebasaron el auto y tiraron directo al conductor, que llevaba su hijo en la falda

El ataque a tiros que terminó con la muerte de Santino ocurrió en la noche del lunes 27 en Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, en Colón. El niño, de un año y 7 meses, viajaba en un Volkswagen Vento rojo junto a su padre, de 24 años, y la pareja del joven, cuando fueron atacados desde otro vehículo.

Eran casi las 20:00 cuando el auto avanzaba por Pasaje J y estaba llegando a la casa. En ese momento, otro vehículo se acercó, los rebasó y sus ocupantes comenzaron a disparar hacia atrás sin mediar palabra.

Los disparos se concentraron sobre el lado del conductor. Fueron al menos siete impactos que atravesaron el parabrisas.

El joven llevaba a su hijo en la falda mientras conducía. Uno de los disparos impactó en la cabeza del bebé. Mientras, el padre sufrió heridas en el brazo, el hombro y el oído izquierdo.

El traslado y la doble escena

Tras el ataque, el abuelo del niño —que estaba en una casa cercana— tomó el volante y condujo unas nueve cuadras hasta el estacionamiento de un supermercado ubicado en avenida Garzón, donde pidió ayuda.

Desde allí, padre e hijo fueron trasladados a una mutualista en Avenida Garzón y Lanús. El bebé ingresó gravemente herido y murió como consecuencia del disparo en la cabeza. El padre quedó fuera de peligro y fue dado de alta al día siguiente.

La escena del caso quedó en dos puntos: por un lado, la intersección de Pasaje J y Continuación Aparicio Saravia, donde se encontraron casquillos y rastros de sangre; por otro, el estacionamiento del supermercado, donde quedó el auto con el parabrisas perforado por los impactos.

El contexto, antecedentes y la investigación

El 17 de abril, en la misma esquina, un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza. Días después, también fue atacada a tiros la casa del padre del bebé.

Para la Policía, no hay dudas de que el objetivo del ataque era el padre del niño, en un escenario de enfrentamiento entre bandas por drogas y armas en la zona.

Los atacantes escaparon hacia Verdisol y abandonaron el auto utilizado, que apareció incendiado. De momento no hay detenidos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios y del Departamento de Homicidios de la Policía, que trabajan en el relevamiento de cámaras y otras pruebas para identificar a los responsables.