Consultada acerca de si adjudica una intención al PIT-CNT de apoderarse del 8M, Argimón respondió: “No se apoderó. Creo que quiso, pero no se puede”.

“¿Tantos días para hacer un paro general y justamente el 8? Un día donde debemos estar todas juntas, y reflexionar, mujeres y varones. No fue acertada la decisión del PIT-CNT y no se nos escuchó. Pero no podrán dividirnos”, agregó la vicepresidenta de la República.

El PIT-CNT “se quiso subir al carro de una marcha histórica”, señaló. “Cuando se quiere partidizar y poner una pata en algo que tiene una esencia, no lo comparto. Y así como respetamos todas las opiniones, quiero que se respete la mía”, dijo Argimón al referirse a su decisión de no participar este año de la marcha por 18 de Julio, como lo hace desde hace muchos años.

“Yo soy militante de esto hace muchos años. Voy a seguir mi agenda hoy, y por primera vez creo que se buscó desvirtuar” el 8M, finalizó.