BCU quiere que bancos adviertan a los ahorristas en dólares que asumen un riesgo

El Banco Central del Uruguay (BCU) impulsa un cambio en la normativa del sistema financiero para que los bancos adviertan por escrito a los ahorristas que quieran depositar en moneda extranjera, que esa decisión implica riesgos para la rentabilidad en pesos uruguayos.

La iniciativa fue puesta en consulta de los interesados para recibir comentarios y es parte de la decisión del presidente de la institución, de buscar que los uruguayos depositen en moneda nacional y no en dólares.

De prosperar esta iniciativa, habrá advertencia de riesgo para los que depositen en dólares, euros o en otra moneda extranjera, pero no para los que lo hagan en pesos uruguayos.

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Los ahorristas tienen alta preferencia a colocar en dólares sus ahorros y no en pesos uruguayos, para no exponerse al riesgo de posible devaluación.

Según las estadísticas del Banco Central, los depósitos en pesos uruguayos son solo 33% del total, mientras que el restante 67% está en moneda extranjera, según los datos a fin de abril.

El BCU pretende que los bancos entreguen a los ahorristas que quieren colocar en dólares o en otras monedas del exterior, una notificación que diga: “Este depósito está denominado en moneda extranjera, por lo que su valor y rendimiento expresados en moneda local se verán afectados por las variaciones del tipo de cambio”.

Y un agregado que diga: “El dólar (u otra moneda según sea) puede ganar o perder valor frente al peso uruguayo, por lo que existe la posibilidad de que recupere menos de lo que depositó en términos de moneda local, perdiendo poder de compra en Uruguay”.