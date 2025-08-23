RECIBÍ EL NEWSLETTER
CIRCULA POR REDES SOCIALES

BCU advierte por publicidad engañosa que utiliza la imagen de Orsi para promover inversiones fraudulentas

Desde la Superintendencia de Servicios Financieros, exhortan al público en general y en particular a los inversores o ahorristas, a extremar las precauciones antes de participar en ese tipo de propuestas.

banco-central-del-uruguay-fachada-otra.jpg

El Banco Central del Uruguay (BCU) advierte sobre publicidad engañosa que circula en redes sociales y utilizan figuras públicas, como el presidente Yamandú Orsi, para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión.

En un comunicado, el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, exhorta al público en general y en particular a los inversores o ahorristas, a extremar las precauciones antes de participar en ese tipo de propuestas.

Además, insta a desconfiar de las promesas de ganancias rápidas o garantizadas, teniendo en cuenta que ninguna inversión legítima puede asegurar retornos elevados sin riesgo; verificar siempre la fuente, cuando aparece una figura pública promoviendo un producto financiero se debe consultar sus canales oficiales personales o institucionales antes de actuar; y no compartir información personal o financiera a través de enlaces formularios no verificados.

banco central baja la tasa de interes a 8,75% por la menor inflacion
Seguí leyendo

Banco Central baja la tasa de interés a 8,75% por la menor inflación

También, se recomienda evitar descargar aplicaciones desde enlaces en redes sociales o mensajes y siempre utilizar las tiendas oficiales. Por último, consultar con su entidad financiera si la persona tiene dudas de la legitimidad de una oferta.

El BCU pone a disposición de la población un buscador para verificar si una empresa o una persona están debidamente inscriptas ante la Superintendencia de Servicios Financieros.

El comunicado de la autoridad monetaria fue difundido este sábado por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en redes sociales. "En momentos en que cada vez son más frecuentes anuncios fraudulentos que, Inteligencia Artificial mediante, utilizan imagen, voces y videos manipulados de figuras públicas (incluyendo al presidente de la República), es importante difundir este comunicado del BCU sobre esquemas fraudulentos de inversión", indicó en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinVallcorba/status/1959222781494673607&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
BARTOLITO MITRE Y BALTASAR VARGAS

Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
CERRO LARGO

Exalcalde de Noblía a prisión por varios delitos vinculados al caso de libretas irregulares
ESTADOS UNIDOS

Varios muertos en accidente de ómnibus turístico que viajaba desde las cataratas del Niágara
METEOROLOGÍA

Advertencia amarilla de Inumet: tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para cinco departamentos
EN URUGUAY

Efecto TEMU: ingresan 5.600 paquetes diarios por franquicias; para Cámara de Comercio gobierno "se quedó corto" con medidas

Te puede interesar

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
RECLAMÓ RECURSOS

Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
BARTOLITO MITRE Y BALTASAR VARGAS

Una funcionaria policial de 28 años se lanzó al vacío con su hija de 2 meses desde el balcón de un edificio en Pocitos
BCU advierte por publicidad engañosa que utiliza la imagen de Orsi para promover inversiones fraudulentas
CIRCULA POR REDES SOCIALES

BCU advierte por publicidad engañosa que utiliza la imagen de Orsi para promover inversiones fraudulentas

Dejá tu comentario