BCU advierte por publicidad engañosa que utiliza la imagen de Orsi para promover inversiones fraudulentas

El Banco Central del Uruguay ( BCU ) advierte sobre publicidad engañosa que circula en redes sociales y utilizan figuras públicas, como el presidente Yamandú Orsi , para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión.

En un comunicado, el superintendente de Servicios Financieros, Juan Pedro Cantera, exhorta al público en general y en particular a los inversores o ahorristas, a extremar las precauciones antes de participar en ese tipo de propuestas.

Además, insta a desconfiar de las promesas de ganancias rápidas o garantizadas, teniendo en cuenta que ninguna inversión legítima puede asegurar retornos elevados sin riesgo; verificar siempre la fuente, cuando aparece una figura pública promoviendo un producto financiero se debe consultar sus canales oficiales personales o institucionales antes de actuar; y no compartir información personal o financiera a través de enlaces formularios no verificados.

También, se recomienda evitar descargar aplicaciones desde enlaces en redes sociales o mensajes y siempre utilizar las tiendas oficiales. Por último, consultar con su entidad financiera si la persona tiene dudas de la legitimidad de una oferta.

El BCU pone a disposición de la población un buscador para verificar si una empresa o una persona están debidamente inscriptas ante la Superintendencia de Servicios Financieros.

El comunicado de la autoridad monetaria fue difundido este sábado por el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en redes sociales. "En momentos en que cada vez son más frecuentes anuncios fraudulentos que, Inteligencia Artificial mediante, utilizan imagen, voces y videos manipulados de figuras públicas (incluyendo al presidente de la República), es importante difundir este comunicado del BCU sobre esquemas fraudulentos de inversión", indicó en X.