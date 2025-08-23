RECIBÍ EL NEWSLETTER
29 CIENTÍFICOS A BORDO

Comenzó la expedición científica para conocer los secretos del mar territorial uruguayo

El barco partió este viernes en una misión exploratoria que se extenderá hasta el 19 de setiembre. La expedición será entre los 200 y los 3.600 metros de profundidad, desde el límite con Brasil, al norte, hasta la frontera con Argentina, al sur.

EXPLORACION-VIVO-SUB200

Está en marcha la expedición científica Uruguay Sub-200 que durante un mes explorará los secretos del mar territorial nacional. La tarea se realizará a través del buque de investigación oceanográfica de la fundación sin fines de lucro Schmidt Ocean Institute (SOI).

El barco partió este viernes en una misión exploratoria que se extenderá hasta el 19 de setiembre. La expedición descubrirá una franja del margen continental, comprendida entre los 200 y los 3.600 metros de profundidad, que va desde el límite con Brasil, al norte, hasta la frontera con Argentina, al sur.

Este será el estudio más completo de la plataforma continental y de los ecosistemas oceánicos profundos de Uruguay realizado hasta el momento y se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de SOI.

A bordo del buque van 17 científicos uruguayos y 12 de Argentina, Brasil, Chile, Francia y Alemania.

