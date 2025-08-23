El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) lamentó este sábado la muerte de Alicia López, la funcionaria de 28 años que en la noche del viernes se lanzó al vacío con su hija de dos meses en brazos desde el balcón de un edificio en Pocitos.
Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses
"Pese a estar certificada desde hace tres años, no recibió la atención ni el acompañamiento necesarios", afirma el Sipolna en un comunicado, en el que reclama más recursos y personal especializado para la atención.
En un comunicado, el gremio sostiene que lo ocurrido "evidencia las graves falencias en los protocolos de salud mental policial" y asegura que "pese a estar certificada desde hace tres años, no recibió la atención ni el acompañamiento necesarios".
"Los problemas relacionados con la salud mental afectan a toda la sociedad, pero quienes cuidan y protegen a la ciudadanía debe tener atención efectiva. La Policía no puede ser desatendida en un aspecto tan sensible", reclama.
El sindicato policial exige de las autoridades el fortalecimiento de forma urgente de los mecanismos de prevención, seguimiento y contención, y reclama recursos reales y personal especializado para la atención en salud mental.
