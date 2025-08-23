Sindicato policial acusó falencias en protocolos de salud mental tras muerte de una funcionaria y su hija de 2 meses

En un comunicado, el gremio sostiene que lo ocurrido "evidencia las graves falencias en los protocolos de salud mental policial" y asegura que "pese a estar certificada desde hace tres años, no recibió la atención ni el acompañamiento necesarios".

"Los problemas relacionados con la salud mental afectan a toda la sociedad, pero quienes cuidan y protegen a la ciudadanía debe tener atención efectiva. La Policía no puede ser desatendida en un aspecto tan sensible", reclama.

El sindicato policial exige de las autoridades el fortalecimiento de forma urgente de los mecanismos de prevención, seguimiento y contención, y reclama recursos reales y personal especializado para la atención en salud mental. COMUNICADO-SINDICATO

