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CAMPEONATO AUSTRALIA ATLETISMO

Batió el récord mundial juvenil: el australiano Gout Gout más rápido que Usain Bolt

El atleta corrió los 200 metros en 19.67, convirtiéndose en la mejor marca del año y más rápido que el jamaiquino.

AFP

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El prodigio australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, mejor marca del año y más rápido que Usain Bolt a su edad (18 años), durante el Campeonato de Australia de Atletismo, este domingo en Sídney.

Bolt corrió el doble hectómetro en 19.93 en 2004, antes de convertirse en una leyenda de la velocidad, con ocho medallas olímpicas de oro,once títulos mundiales y establecer los récords de los 100m (9.58) y 200m (19.19).

"Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", celebró Gout.

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Gout irrumpió en la escena internacional en 2024 al recorrer la media vuelta a la pista en 20.04, batiendo el récord de Australia que estaba en manos de Peter Norman (20.06) desde los Juegos Olímpicos de 1968.

Luego rebajó su récord a 20.02, pero aún nunca había bajado oficialmente de los 20 segundos.

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