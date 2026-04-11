Bebidas alcohólicas, cigarrillos y más de 600 litros de leche de contrabando incautados en dos supermercados

Dos operativos de Aduana en la ciudad de Melo llevaron a la incautación de productos de contrabando valuados en $1.602.761 en dos supermercados.

Entre lo incautado había bebidas alcohólicas, cigarrillos, garrafas, alimentos y más de 600 litros de leche de origen brasileño.

Los operativos se dieron luego de denuncias que llevaron a inspeccionar los locales y sus depósitos.

También había productos cárnicos y electrodomésticos. De lo incautado, la carne, el alcohol y los cigarrillos fueron dispuestos para su destrucción por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Los demás alimentos donados a instituciones del departamento y otros elementos van a remate judicial.

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