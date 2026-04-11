Dos operativos de Aduana en la ciudad de Melo llevaron a la incautación de productos de contrabando valuados en $1.602.761 en dos supermercados.
Bebidas alcohólicas, cigarrillos y más de 600 litros de leche de contrabando incautados en dos supermercados
Los operativos ocurrieron en Melo, y los productos incautados están valuados en más de 1 millón y medio de pesos.
Entre lo incautado había bebidas alcohólicas, cigarrillos, garrafas, alimentos y más de 600 litros de leche de origen brasileño.
Los operativos se dieron luego de denuncias que llevaron a inspeccionar los locales y sus depósitos.
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También había productos cárnicos y electrodomésticos.
De lo incautado, la carne, el alcohol y los cigarrillos fueron dispuestos para su destrucción por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Los demás alimentos donados a instituciones del departamento y otros elementos van a remate judicial.
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