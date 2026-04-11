RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERRO LARGO

Bebidas alcohólicas, cigarrillos y más de 600 litros de leche de contrabando incautados en dos supermercados

Los operativos ocurrieron en Melo, y los productos incautados están valuados en más de 1 millón y medio de pesos.

productos-contrabando-incautados-melo-aduana

Dos operativos de Aduana en la ciudad de Melo llevaron a la incautación de productos de contrabando valuados en $1.602.761 en dos supermercados.

Entre lo incautado había bebidas alcohólicas, cigarrillos, garrafas, alimentos y más de 600 litros de leche de origen brasileño.

Los operativos se dieron luego de denuncias que llevaron a inspeccionar los locales y sus depósitos.

Aduanas
Seguí leyendo

Incautan más de 16.000 perfumes de contrabando provenientes de China y con destino Montevideo; superan los USD 693.000

También había productos cárnicos y electrodomésticos.

De lo incautado, la carne, el alcohol y los cigarrillos fueron dispuestos para su destrucción por parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Los demás alimentos donados a instituciones del departamento y otros elementos van a remate judicial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
TESTIMONIO

Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
tránsito en el centro

Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
HABLÓ EL ABOGADO DE LA MUJER

Era víctima de violencia de género, mató a su pareja y en 2019 la Justicia la exoneró de pena con el artículo 36

Te puede interesar

Policía del triple homicidio llamó a un oficial y a su madre tras cometer los asesinatos video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a un oficial y a su madre tras cometer los asesinatos
Sindicato policial reclama que se fortalezcan controles psicológicos y psiquiátricos de los efectivos, tras triple crimen
SIPOLNA

Sindicato policial reclama que se fortalezcan controles psicológicos y psiquiátricos de los efectivos, tras triple crimen
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron el viernes, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, tras culminar una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección, según la NASA, medio siglo después del programa Apolo. Foto: NASA
MISIÓN DE LA NASA

Artemis II: las imágenes del amerizaje que culminó una "misión perfecta" y con los astronautas sanos y salvos

Dejá tu comentario