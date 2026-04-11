"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros

El triple homicidio en el que fueron asesinados la joven de 19 años y sus padres de 56 y 43 generó conmoción entre los vecinos del barrio La Chancha que, fuera de micrófonos, cuentan que era una familia que vivía hacía un año en el barrio y nunca habían escuchado de ningún conflicto.

Al policía también lo conocían. Frecuentaba el lugar porque era novio de la joven, pero, además, también era vecino del barrio. Hacía poco se había mudado con la familia que ayer terminó asesinando.

Al lado de la casa donde ocurrió todo está el almacén de Mario, que dijo a Subrayado que escuchó cuatro disparos, pero no le dio importancia porque es habitual en la zona. También contó que conocía a la familia y al policía:

"De tarde, a eso de las seis de la tarde, entré a bañarme y ahí fue que sentí los tiros. Pero es normal acá sentir tiros para nosotros. Y salí del baño y mi señora me dijo que andaban a los tiros en el fondo, preparé el mate y me senté ahí. Ni salí para afuera. Después como a las siete, iba saliendo, iba llegando el hijo del vecino, en el taxi, porque había llamado y no contestaron. Ahí se vino y fue cuando nos enteramos que fue acá en el costado. Pero más nada", afirmó el almacenero.

La Policía desplegó una zona de patrullaje en el barrio con personal de la Unatem a modo de prevención, según constató Subrayado en el lugar, debido a que tanto la familia asesinada como el policía vivían en el barrio.