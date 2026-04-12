RECIBÍ EL NEWSLETTER
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio

El homicidio ocurrió este domingo de tarde en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles. La fiscal Mirta Morales trabaja en el escena.

crimen-lezica-domingo

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos este domingo de tarde en Lezica.

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado en el dormitorio con varios impactos de bala.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales que trabaja en la escena dijo a Subrayado que se trató de un homicidio violento debido a la cantidad de disparos que recibió el joven, estima que fueron unos 9 o 10 y que al momento se trata de datos primarios.

investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y fallecio
Seguí leyendo

Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció

El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles.

Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajan en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
CERRO LARGO

Bebidas alcohólicas, cigarrillos y más de 600 litros de leche de contrabando incautados en dos supermercados
TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
LA CHANCHA

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros

Te puede interesar

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio
Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció
ESTA MADRUGADA

Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció
Policía Caminera
TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17

Dejá tu comentario