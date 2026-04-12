Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio

Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos este domingo de tarde en Lezica .

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado en el dormitorio con varios impactos de bala.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales que trabaja en la escena dijo a Subrayado que se trató de un homicidio violento debido a la cantidad de disparos que recibió el joven, estima que fueron unos 9 o 10 y que al momento se trata de datos primarios.

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El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles.

Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajan en el caso.