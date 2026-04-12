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Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció

Información a la que accedió Subrayado señala que un hombre llevó al herido a la policlínica de Repetto y se retiró sin aportar datos. La víctima fue diagnosticada con “herida de arma de fuego en cráneo con pérdida de masa encefálica”.

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La Policía investiga el ataque con un arma de fuego a un hombre ocurrido en la madrugada de este domingo.

Información a la que accedió Subrayado indica que un hombre herido fue trasladado por un vehículo particular a la policlínica de Repetto y que el conductor se retiró del lugar sin aportar datos.

La víctima fue asistida por el médico de guardia y diagnosticada con “herida de arma de fuego en cráneo con pérdida de masa encefálica”, disponiéndose su traslado al Hospital Maciel donde falleció.

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Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia, los efectivos pudieron establecer que el vehículo utilizado para el traslado sería un Suzuki Alto.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima no pudo ser entrevistada, por lo que se desconoce hasta el momento el lugar donde ocurrió el hecho.

Enterada la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno, dispuso la derivación urgente del caso al Departamento de Homicidios.

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