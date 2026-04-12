RECIBÍ EL NEWSLETTER
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

"Es desgarrador" y "un caso muy particular": Alejandro Sánchez sobre triple crimen La Chancha y caso Moisés

El secretario de Presidencia dijo que en ambos casos "se llegó tarde" y señaló que el Estado uruguayo no está a la altura de las circunstancias de los dispositivos que se necesitan desarrollar.

sánchez-mpp-pacha-
moisés-justicia-martínez

"Es desgarrador, esas situaciones son tremendamente duras porque muchas veces el Estado y la sociedad no encontramos identificar claramente las alertas temprana para poder evitar este tipo de situaciones", dijo sobre el triple homicidio.

Y agregó: "Yo creo que en ese sentido la Policía está muy expuesta por el estrés y por la situación en la que está por eso para nosotros era importante y, parte del Plan de Seguridad que está planteado en el tema de la Policía, es la formación policial que hasta ahora eran de 3 meses, a los 3 meses ya le daban el arma y salía a la calle; nosotros el año pasado lo extendimos a 6 y la vamos a llevar a 9".

asesinaron a un joven de 19 anos en lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio
Seguí leyendo

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio

Sánchez destacó la importancia del acompañamiento a la Policía ya que muchas veces se juega su vida, además señaló que los temas de salud mental son muy complejos y que después terminan con situaciones trágicas.

El secretario de Presidencia indicó que el Estado uruguayo no está a la altura de las circunstancias de los dispositivos que se necesitan desarrollar.

"La atención es salud mental es un tema deficitario del Estado uruguayo que hay que trabajar muchísimo para mejorarlo porque necesita la gente acceder a las terapias, acceder a los profesionales y ese es un gran tema para el país y ahí tenemos desarrollando, desde el Mides en el caso de los adolescentes el programa Ni silencio ni tabú, desde el Ministerio de Salud Pública el plan nacional de salud mental, pero no alcanza y hay que seguir trabajando fuertemente", subrayó.

En lo que respecta al caso de Moisés, Sánchez dijo que es "muy particular, un tema judicial que ahora habrá que apelar (...) de alguna manera también estamos viendo que se llegó tarde porque aquí un proceso sistemático de violación de las personas y de la violencia intrafamiliar que luego termina en este desenlace. Es un tema demasiado complejo que hoy está judicializado el cual nosotros lo estamos siguiendo de cerca, pero no estamos dando opinión sobre el fondo del asunto porque todavía lo está tratando la Justicia".

MOISES CASO PACHA

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17
CERRO LARGO

Bebidas alcohólicas, cigarrillos y más de 600 litros de leche de contrabando incautados en dos supermercados
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio

Te puede interesar

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio video
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 19 años en Lezica; fue encontrado con varios impactos de bala en su dormitorio
Es desgarrador y un caso muy particular: Alejandro Sánchez sobre triple crimen La Chancha y caso Moisés video
SECRETARIO DE PRESIDENCIA

"Es desgarrador" y "un caso muy particular": Alejandro Sánchez sobre triple crimen La Chancha y caso Moisés
Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció
ESTA MADRUGADA

Investigan homicidio: hombre con disparo en la cabeza fue trasladado a centro de salud y falleció

Dejá tu comentario