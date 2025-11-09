Un siniestro de tránsito dejó un lesionado grave en la noche de este sábado en el departamento de Canelones.
Barros Blancos: un hombre de 52 años resultó con lesiones graves tras caer al pavimento en moto
Este hecho, que ocurrió sobre las 20:45, fue el segundo siniestro grave en rutas nacionales en la jornada del sábado que informó Policía Caminera.
A la altura del kilómetro 23,500 de la ruta 8, en Barros Blancos, un hombre de 52 años perdió el dominio de la moto y cayó al pavimento.
Las causas del hecho no han sido determinadas. El conductor de la moto y único ocupante resultó con lesiones graves y debió ser entubado.
Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves
Más temprano, dos mujeres de 31 años resultaron graves y un bebé de un año y medio con lesiones leves tras volcar en auto en ruta 14.
