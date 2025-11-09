Barros Blancos: un hombre de 52 años resultó con lesiones graves tras caer al pavimento en moto

Un siniestro de tránsito dejó un lesionado grave en la noche de este sábado en el departamento de Canelones.

A la altura del kilómetro 23,500 de la ruta 8, en Barros Blancos , un hombre de 52 años perdió el dominio de la moto y cayó al pavimento.

Las causas del hecho no han sido determinadas. El conductor de la moto y único ocupante resultó con lesiones graves y debió ser entubado.

Seguí leyendo Dos mujeres graves tras volcar en auto en Flores; en el vehículo viajaba un bebé que resultó con lesiones leves

Este hecho, que ocurrió sobre las 20:45, fue el segundo siniestro grave en rutas nacionales en la jornada del sábado que informó Policía Caminera.

Más temprano, dos mujeres de 31 años resultaron graves y un bebé de un año y medio con lesiones leves tras volcar en auto en ruta 14.