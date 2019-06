Barcelona confirma a Suárez en Copa América tras la operación de meniscos

El mensaje señala que el futbolista ha finalizado la fase de readaptación individualizada en el FC Barcelona y se incorpora a la selección de Uruguay para seguir el proceso de readaptación y su inclusión con el equipo.

Suárez fue objeto de críticas por parte de la hinchada de Barcelona al enterarse que el jugador seria baja en el partido ante Valencia por la final de Copa del Rey. Según esta versión de los hechos, el uruguayo habría adelantado su ida al quirófano para estar coin el combinado celeste.El delantero ha sufrido otros cuestionamientos durante la presente temporada, luego de la eliminación en semifinales ante Liverpool.

Tambien se le ha criticado por su falta de gol en la Champions y en especial en los partidos como viistante.

El Suárez indiscutible de hace dos o tres años ya no es tal, al punto que omienza a especularse con sustitutos de primer nivel que vengan a disputarle el puesto. Este año se había optado por jugadores que están en el final de su carrera como Kevin Prince Boateng, pero no ha sido muy utilizado por "El Txingurro" Valverde, técnico azulgrana.

En este temporada se habla de Griezmann, que puede ocupar esa plaza, Pero también el club mira a otros jugadores como Harry Kane (Tottenham) y Roberto Firmino (Liverpool), según Mundo Deportivo, el órgano extraoficial por el que Barcelona desliza sus informaciones.

Las críticas a suárez obligaron al mismísimo Lionel Messi a salir a ahuyentar rumores. sobre las verdaderas razones de la operación de su amigo. En una entrevista con Fox Sports, el "10" argentino dijo que la operación de menisco ya estaba pactada y que no había alternativa.

tras la nueva decepción ante Valencia, el salteño debió emitir un comunicado mostrando "tristeza" y "decepción" tras la derrota en la final de Copa del Rey 2-1.

"Este año comencé la temporada con molestias en el cartílago, del cual mucha gente ya sabe, y que con el gran trabajo del cuerpo médico del club logré soportar sin ningún problema", aseguró el delantero.

"Es por ello que quiero aclarar, en especial a todos los que parece que me quieran hacer daño, que la lesión que me llevó a pasar por el quirófano NO TIENE absolutamente nada que ver con el cartílago, sino a causa de una rotura de menisco que sufrí en la eliminatoria contra el Liverpool (en las semifinales de Liga de Campeones (NDLR)", aclaró Suárez.

"Es por ello que me vi obligado a pasar por el quirófano y perderme la final de ayer en contra de mi voluntad", aseguró el atacante del Barcelona.

"He demostrado cada día desde que llegué a este club que estoy 100% involucrado, lo doy todo en cada entreno y en cada partido por este escudo. ¡Porque siempre ha sido y es mi sueño estar acá! Muchas gracias a todos y ¡VAMOS BARÇA!", concluyó la nota del delantero.