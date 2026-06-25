RECIBÍ EL NEWSLETTER
vaticano

El papa destina 100.000 euros de ayuda urgente para las víctimas del terremoto en Venezuela

El dinero fue desembolsado por la Limosnería Apostólica, el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad.

Foto: AFP. Papa León XIV.

Foto: AFP. Papa León XIV.

El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros (114.000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció este jueves el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica —el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad— constituye "una primera contribución" destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.

Venezuela fue sacudida durante la noche del miércoles al jueves por dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que causaron al menos 164 muertos, según un balance todavía provisional.

Foto: AFP. Papa León León XIV.
Seguí leyendo

El papa criticó la "progresiva burocratización" a la ayuda humanitaria y denunció la "mercantilización de la vida"

Más allá de la Iglesia, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea, ofrecieron su ayuda al país, que ya se encontraba debilitado por una grave crisis económica y social.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
QUIENES COBRAN 20.935 PESOS

Jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un aumento adicional de 1% a partir del 1º de julio
EMPRESA CHINA

Tres ciudadanos chinos condenados por responsabilidad penal empresarial tras 21 clausuras en obra de tendido eléctrico
Policiales

Operativos y allanamientos en varios departamentos permitieron la incautación de contrabando valuado en más de $13.000.000
DIALOGÓ CON EL PRESIDENTE

Padre de pediatra fallecida por mala praxis entregó carta a Orsi y pidió que se haga justicia por su hija
Videos del abatimiento

Adolescente abatido en el Borro: "En ningún momento se lo ve levantando el arma", dice abogada tras ver los videos policiales

Te puede interesar

Esto no va a solucionar nada, en 15 o 20 días será lo mismo, dice Manini Ríos tras anuncio de vehículos militares en barrios video
inseguridad: Fallas políticas

"Esto no va a solucionar nada, en 15 o 20 días será lo mismo", dice Manini Ríos tras anuncio de vehículos militares en barrios
Fenapes está de paro en todo el país y reclama señales políticas del gobierno para inyectar mas dinero en la educación
SINDICATO DE PROFESORES

Fenapes está de paro en todo el país y reclama "señales políticas" del gobierno para "inyectar mas dinero en la educación"
Homicidio en Salto. Foto: Hugo Lemos, Subrayado.
Policiales

Mataron a un hombre en Salto cuando llegaba a su casa de noche en moto

Dejá tu comentario