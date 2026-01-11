RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARRIO ARTIGAS

Bandas se enfrentaron en las calles de Salto: hubo balacera, pedreas y golpes en plena tarde

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que en las inmediaciones había niños andando en bicicleta y personas que decidieron refugiarse de la balacera. Los vecinos radicaron la denuncia y piden que la Policía intervenga.

trifulca-salto-calle

Un enfrentamiento entre bandas con pedreas y balacera tuvo lugar en las últimas horas en un barrio de la ciudad de Salto.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que la trifulca con pedreas, golpes y balazos a plena tarde se registró en las inmediaciones del kilómetro 4 de la avenida Manuel Oribe, en la zona del populoso barrio Artigas.

En el lugar dos bandas rivales comenzaron a insultarse, tomándose a golpes de puño en plena calle; luego comenzaron las piedras. Uno de los que participaba del incidente trajo un arma de fuego y comenzó a disparar.

En el lugar había niños andando en bicicleta en una plaza de la inmediaciones y otras personas que se refugiaron de la balacera.

Los pobladores del lugar hicieron circular imágenes en los medios de comunicación y pidieron que la Policía que intervenga en dicho barrio.

Según relataron los vecinos, la situación en esa zona se ha vuelto insostenible.

Desde la Policía de Salto dijeron a Subrayado que están trabajando en el caso con el fin de realizar un procedimiento para tratar de disuadir este tipo de episodios.

