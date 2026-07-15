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EN EL TEATRO SOLÍS

Banda Sinfónica de Montevideo brindará dos conciertos con canciones de Queen en agosto

Uno de los conciertos es a beneficio del Institut Pasteur, el otro, para celebrar los 20 años de esta institución junto con los 170 del Teatro Solís.

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La Banda Sinfónica de Montevideo brindará dos conciertos en agosto, con motivo del 20º aniversario del Institut Pasteur -y a beneficio de esta institución- y por los 170 años del Teatro Solís. El repertorio estará basado en canciones de Queen.

“The Queen Symphony” es una obra sinfónica del compositor Tolga Kashif y tendrá a más de 100 artistas sobre el escenario los días 4 y 11 de agosto. Además de la banda, estará el Coro del Teatro Solís.

“La música de Queen adquiere una nueva dimensión en esta obra que fusiona la potencia del rock con la riqueza sonora de una gran formación sinfónica. A través de un recorrido por algunas de las canciones más emblemáticas de la banda británica, el público podrá redescubrir títulos como Radio Ga Ga, The Show Must Go On, Love of My Life, Another One Bites the Dust, Killer Queen, Who Wants to Live Forever, Bicycle Race, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are the Champions. The Queen Symphony ofrece una experiencia musical de gran intensidad, donde la fuerza de este repertorio dialoga con el color, la profundidad y la expresividad de la música sinfónica”, señala la producción en un comunicado.

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La función del 4 de agosto será a beneficio del Institut Pasteur. La del 11, para celebrar los 170 años del Teatro Solís y los 20 del instituto.

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